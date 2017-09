Les huit de la respiration et l’estime de soi

J’aborde dans cet article un exercice des 7 dimensions, qui est une des techniques de la kinésiologie et qui a été crée par Paul Dennison. Il a également crée le Brain Gym. La philosophie de Paul Dennison, est que la vie est mouvement et le mouvement c’est la vie. C’est pourquoi aujourd’hui je vous mets en mouvement pour travailler sur la confiance en vous.

Cet exercice permet de renforcer votre estime et de reconnaître vos qualités ainsi que celles des autres.

Pour réaliser cette activité, vous vous mettez debout, les genoux légèrement plié. Vous mettez vos mains derrière le dos comme sur l’image ci-dessous. Puis vous tracez des huit couchés avec les hanches. Pensez à toujours bien respirer.

J’aimerais relever la force et l’énergie du mouvement du huit (ou de l’infini), qui peut être utilisé de différentes manières, autant en kinésiologie qu’en énergétique.

