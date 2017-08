Côté Romand, Fournée SOLSTICES…

Dimanche 27 août, découvrez, en avant-première, le pain « Solstices », pain de la Fête du Blé et du Pain 2018.

Une année avant le début de la Fête, 11 fours à pain vont fabriquer le pain « Solstices ». Le transport des pains

à Echallens se fera par des moyens variés et originaux jusqu’à la Place du Château à Echallens. De 10h à 16h: Animations, parcours VTT, restauration et plein d’autres surprises vous attendent sur la place du village, et dans la région d’Echallens.

Toutes les informations sur: http://www.echallens2018.ch/actualites2