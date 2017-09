Fleur de Bach, Mimulus

Les fleurs de Bach sont aux nombres de 39 et comme leur nom l’indique, elles ont été découvertes par le Docteur Bach. Elles sont extraites de la fleur sous forme liquide et sont prises en générale par voie orale. Elles permettent d’agir sur une problématique intérieure liée au bien-être émotionnel, au développement spirituel et à la santé du corps et de l’esprit.

Je vous présente dans cet article quelques aspects du Mimulus. Ses fleurs sont jaunes avec des taches rouges. Mimulus peut être utilisée lorsque vous avez besoin de courage et de confiance pour affronter certaines épreuves de la vie. Elle permet également de vaincre la timidité. Cette fleur permet de vivre avec plus de joie et de curiosité. Elle aide également à surmonter les phobies.

Il est conseillé de prendre 4 gouttes 4 fois par jour durant les périodes où vous rencontrez certaines de problématiques précitées, mais elle peut être également prise à des moments précis où la personne a besoin de confiance ou de vaincre sa phobie par exemple.

Si vous souhaitez en parallèle faire un travail sur la confiance, vous pouvez me contacter au 079 156 94 61 et n’hésitez pas à visiter ma page Facebook.