La communication et le Brain Gym

Si je vous dis communiquer, quels mots vous viennent à l’esprit? Peut-être vous penserez à dialoguer, à parler, à discuter, à informer, etc. Et ce qu’on oublie souvent dans la communication est l’écoute. Il est difficile de communiquer sans écoute, non? Prenez le temps d’observer votre écoute et celle des autres.

Je vous suggère de prendre l’exemple d’un repas de famille et d’observer l’écoute des différentes personnes autour de la table. En effet, c’est bruyant, les personnes discutent, mais est-ce qu’elles s’écoutent vraiment ?

Si vous souhaitez avoir une meilleure écoute, prenez le temps, avant de communiquer, de faire ce petit exercice de Brain Gym, simple et efficace. Lorsque vous avez une réunion, une conférence ou encore une conversation importante, vous pouvez penser, regarder ou encore visualiser un X.

Cet exercice permet d’expliquer à nos deux hémisphères cérébraux comment travailler en synergie et ainsi à être « branché ». Cette activité peut être également faite lorsque vous passez un examen ou que vous allez faire du sport.

