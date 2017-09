La communication et l’écoute : l’oreille dominante

Comme nous l’avons vu depuis le début de la semaine, communiquer ne peut pas se faire sans écouter. Afin de mieux entendre, je vous suggère tout d’abord de trouver votre oreille dominante, c’est-à-dire celle avec laquelle vous écoutez et entendez le mieux.

Comment trouver son oreille dominante ? Pour les enfants ce qui peut être rigolo est de leur dire d’écouter à une porte. Et pour les adultes ce sera en principe l’oreille avec laquelle ils téléphonent (sauf si la personne n’aime pas le téléphone).

L’importance de connaître votre oreille dominante est de pouvoir vous mettre, le plus souvent possible, du côté où vous pouvez écouter avec cette oreille justement. Lorsque vous devez régler un conflit par le dialogue, la communication sera meilleure si vous entendez bien ce que l’autre veut vous dire et de ce fait, la communication sera bien plus constructive.

Afin que votre interlocuteur ne se sente pas agressé, pensez également à parler en je. Cette technique peut être utilisée au quotidien et permet, à un dialogue, de prendre place.

