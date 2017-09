C’est en fait concept fort ancien qui a été remis au goût du jour et qui exprime ce qui se tient entre le moment passé et le futur. Il est souvent dit qu’il est important de vivre dans le moment présent, mais pourquoi en fait ?

Car nous n’avons pas d’emprise sur le passé (c’est fait, c’est passé, on ne peut rien changer). Lorsqu’une personne vit dans le passé, elle ressent une sorte de déprime. Quant au futur, il est lié à l’anxiété. Lorsqu’on est en paix on vit dans le moment présent. Gustave Flaubert disait : « L’avenir nous tourmente; le passé nous retient. C’est pour ces raisons que le présent nous échappe. »

Voici un exemple assez fréquent d’attitude qui nous empêche de profiter du moment présent. Nous sommes jeudi et samedi soir vous avez une soirée d’anniversaire prévue. Comme vous êtes fatigué ce matin et qu’il y aura des personnes à cette fête que vous n’avez pas envie de voir, vous êtes en train de vous imaginer déjà cette soirée et du coup plus du tout envie d’y aller. Arrive enfin le samedi, vous êtes déjà plus reposé et avez envie de profiter du week-end, donc vous êtes déjà plus positif et motivé que le jeudi. Il est probable que vous ayez passé une très bonne soirée d’anniversaire, alors que vous y pensiez depuis le jeudi !

Pour parvenir à vivre le plus possible dans le moment présent, il est important de prendre du temps régulièrement, de se poser et de prendre conscience d’être en vie. Le matin, lors du réveil, être heureux de commencer une nouvelle journée et de la vivre pleinement, grâce à la respiration ou encore à la méditation. J’aime bien cette expression de prendre le temps de respirer la vie.

