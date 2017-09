L’élément Eau en kinésiologie est lié à un besoin physiologique quotidien afin que notre corps fonctionne le mieux possible. Cet élément symbolise les émotions, l’inconscient et nos incompréhensions. On dit qu’il fortifie les os.

Cet élément est associé à la couleur bleue et à l’hiver. Il peut également être associé au froid, à la peur, à l’angoisse et au gémissement, donc si vous êtes dans une période de votre vie dans laquelle vous vous plaignez (trop) ou que vous vous faites trop de souci, vous avez sans doute besoin d’équilibrer cet élément.

Si vous ressentez le besoin d’équilibrer cet élément, peut-être faut-il vous demander, comme le dit l’expression, si vous avez des squelettes dans le placard. Ou encore ce que le froid représente dans votre vie. Peut-être que symboliquement quelque chose est mort et qu’il faudrait l’enterrer.

Pour équilibrer un élément, il est possible de porter des habits de la couleur de l’élément dont on a besoin, pour l’eau, le bleu.

Pour explorer ces différents thèmes, vous pouvez me contacter au 079 156 94 61 et visiter ma page Facebook.