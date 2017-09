L’élément Feu en kinésiologie peut être représenté par un soleil brûlant qui fournit de la lumière et de la chaleur. Il est lié à la passion et en particulier à l’enthousiasme, la vitalité et aux sentiments chaleureux. On dit aussi qu’il fortifie les artères.

Cet élément est associé à la couleur rouge et à l’été, lié à la chaleur. Il peut également être associé à la joie et aux rires, donc si, en ce moment, vous manquez de joie dans votre vie ou que vous ne vous permettez pas de rire, vous avez sans doute besoin d’équilibrer cet élément.

Si vous ressentez le besoin d’équilibrer cet élément, il est probable que vous ayez de la peine à supporter le stress et la pression au travail ou dans le privé. Peut-être que ces temps vous vous brûlez les ailes ou que vous êtes dépendant à une substance pour vous stimuler.

Pour équilibrer un élément, pensez à regarder la couleur auquel l’élément correspond, c’est-à-dire le rouge pour le feu.

