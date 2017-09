Les 4 accords toltèques, ne faites pas de suppositions

Ils ont été écrits par Don Miguel Ruiz. Il s’est inspiré de la voie toltèque qui comprend 3 maîtrises, celle de la conscience, de la transformation et de l’intention.

Il a tiré 4 accords toltèques de la maîtrise de la transformation, qui sont :

Que votre parole soit impeccable

Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle

Ne faites pas de suppositions

Faites toujours de votre de mieux.

Don Miguel Ruiz nous invite à conclure ces accords avec nous-même, afin de nous libérer de schémas du passé. J’ai décidé de développer aujourd’hui le troisième, ne faites pas de suppositions. Si vous prenez le temps de vous observer au quotidien, vous vous apercevrez que nous faisons souvent beaucoup de suppositions.

Don Miguel Ruiz nous suggère plusieurs pistes au lieu de faire des suppositions : de communiquer clairement, d’apprendre à poser des questions, de ne pas prêter d’intentons à autrui, de parler ouvertement et honnêtement, de demander ce que vous voulez, de renoncer aux rumeurs et à la médisance et surtout d’être soi-même avec les autres.

N’hésitez pas à poser vos questions ou à donner un sujet que vous aimeriez que j’aborde à sav@lfm.ch et de visiter ma page Facebook.