Le cèdre est un conifère qui est grand et large. Il peut atteindre une hauteur de 50 mètres et un âge de 1000 à 2000 ans. On le reconnaît à ses feuilles qui sont des aiguilles gris vertes. Cet arbre peut représenter le symbole d’éternité et de force.

L’huile essentielle de cèdre de l’Atlas peut être utilisée lorsque vous êtes dans une période de manque de confiance en vous. Il peut également vous aider à fixer un but et à l’atteindre. Il permet aussi de se faire respecter par autrui. Il aide à vaincre la nervosité et permet ainsi un retour à la sérénité.

Cette huile essentielle peut également être utilisée lorsque vous vous trouvez dans une période de susceptibilité émotionnelle. Elle permet de résister à des émotions ou à des événements imprévus.

Pour profiter des bienfaits de cette huile essentielle, il vous suffit d’appliquer pendant 40 jours, le soir de préférence, une goutte sous la plante de chaque pied et une autre sur le chakra coronal situé sur la tête.

