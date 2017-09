Le laurier est un arbre à feuilles persistantes de couleur vertes foncées. Il peut atteindre une hauteur de 10 mètres. Ses fleurs ont une couleur blanc jaune et apparaissent dès mars-avril. Ses fruits sont des baies noires. Cet arbre peut être le symbole de l’immortalité et de la victoire.

L’huile essentielle de Laurier noble peut être utilisée lorsque vous êtes dans une période de manque de confiance en vous et aussi si vous avez peur de parler en public. Il peut être également utilisé lorsque vous pensez ou que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas pouvoir réaliser vos objectifs.

Cette huile permet de renforcer la concentration ainsi que la mémoire. Elle aide aussi en cas d’angoisses ou de peurs. Elle permet de dépasser ses limites et peut aider à la créativité.

Cette huile essentielle peut être appliquée chaque matin. Vous mettez une goutte de laurier noble sur le cinquième et le sixième chakra. Le cinquième chakra se trouve dans le creux du cou et le sixième au milieu du front, il est souvent appelé le chakra du 3ème oeil. Il est également possible de sentir l’huile essentielle directement avec le flacon.

