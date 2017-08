Méridien, organe et muscle en kinésiologie : foie et grand pectoral sternal

Le foie est l’organe qui a le plus de fonctions et qui est le plus gros organe du corps. Il me semble important de relever qu’il est le plus actif durant le sommeil. Le méridien du foie est lié au muscle du grand pectoral sternal, qui sert à ramener le bras, à le tourner et à le tendre en avant. Le mouvement du muscle suggère une ouverture et il est associé aux 500 principales fonctions d’absorption et de détoxication du foie.

Le méridien et l’organe du foie sont particulièrement actifs entre 1h et 3h du matin.

Si vous sentez une faiblesse au niveau de ce muscle ou du foie, il est possible que vous soyez intoxiqué par vos différentes responsabilités ou que vous devriez vous débarrasser de quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de quelque chose dans votre vie pour la nettoyer, la purifier ou la nourrir. Vous pouvez peut-être également vous sentir sans vie ou alors comblé et satisfait.

