Méridien, organe et muscle en kinésiologie : Gros intestin et tenseur du fascia lata

Le gros intestin est constitué de plusieurs parties et il a pour fonctions d’absorber les dernières substances utiles de la digestion et de stocker les déchets en attendant leur élimination. Le méridien du gros intestin est lié au muscle du tenseur du fascina lata qui participe au fléchissement et au repliement de la cuisse écartée du corps et au maintien de celle-ci tournée vers l’intérieur.

Si le gros intestin dysfonctionne, il pourrait en résulter une nocivité au niveau physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le méridien et l’organe sont particulièrement actifs entre 5h et 7h du matin.

Si vous sentez une faiblesse au niveau de ce muscle ou du gros intestin, il est possible que vous conserviez trop de choses dont vous n’avez plus l’usage ou alors justement que vous jetiez trop de choses. Il est également possible que vous vous accrochiez à quelque chose de nocif, au propre comme au figuré. Peut-être que vous pouvez vous sentir blessé ou que vous êtes émerveillé. Vous devriez éventuellement penser à prendre le temps de vous porter de l’intérêt.

N’hésitez pas à visiter ma page Facebook.