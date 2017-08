Méridien, organe et muscle en kinésiologie : poumon et dentelé antérieur

Le poumon est l’un des principaux organes de la respiration et permet des échanges de gaz, soit de fournir notre organisme en oxygène et d’évacuer le dioxyde de carbone. Le méridien du poumon est lié au muscle du dentelé antérieur qui permet d’avancer les épaules et de soulever les côtes. Afin d’avoir une bonne respiration, le mouvement de ce muscle doit être aisé. Il est aussi important que le muscle fonctionne bien pour des activités qui utilise la respiration.

Le méridien et l’organe du poumon sont particulièrement actifs entre 3h et 5h du matin.

Si vous sentez une faiblesse au niveau de ce muscle ou des poumons, il est possible que vous vous sentiez contraint ou inhibé dans l’expression. Vous avez peut-être besoin de crier ou d’expectorer quelque chose. Si vous observez votre respiration, probablement que vous oubliez de respirer, au sens propre comme au sens figuré. Peut-être que pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de bousculer les choses. Vous pouvez peut-être également vous sentir nécessaire et vous porter de l’intérêt.

