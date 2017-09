La communication en kinésiologie : les cercles de vision

Je vous présente un exercice des cercles de vision qui est une des techniques de la kinésiologie. Elle est composée de huit cercles dont un s’appelle le communicant, qui est un cercle pour créer un espace pour échanger.

Cet exercice permet de relaxer la mâchoire et la base de la tête et aide également à mieux voir afin de mieux communiquer. Lorsque nous communiquons, les paroles sont précieuses, mais le non-verbal a beaucoup d’importance aussi et exprime énormément, d’où la nécessité de bien voir pour mieux dialoguer.

L’exercice consiste à imaginer que nous sommes des poissons dans l’océan! Vous vous mettez debout et vous posez les mains sous les oreilles et les pouces sur la mâchoire, comme sur l’illustration ci-dessous. Puis vous ouvrez la bouche comme si vous imitiez le poisson. Pensez à bien respirer et à regarder tout autour de vous dans l’océan.

