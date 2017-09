« 13 » le nouvel album d’Indochine sort aujourd’hui

Indochine va fêter ses 40 ans de carrière en 2021. Bientôt 40 ans que le groupe de rock français, le premier à avoir rempli le stade de France et Bercy, fais le bonheur des fans a travers le monde.

Après une pause de quelques années la bande à Nicolas Syrkis revient en ce 8 septembre avec « 13 » composé de… 13 titres. Toujours préoccupé par la société, le sexe, les questions de genre. Une nouveauté apparaît et c’était la volonté de tous les membres du groupe: immaginer un autre monde, quitter celui-ci pour en créer un nouveau sur des bases saine et plus juste.

Le premier single de « 13 » s’intitule « la vie est belle ». Réalisé par Asia Argento, il trestrace la vie d’un homme en caméra subjective, de sa naissance a sa mort. Trash, beau et plaqué au sol, les pieds bien sur terre, « la vie est belle » s’annonce comme un véritable succès pour Indochine qui entamera une tournée mondial dès 2018, dont une date a Genève le 26 Avril.