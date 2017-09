Jessica et Katarina forment la Team Mothers Racers et elles n’ont pas froid au yeux. Amies, elles partagent une aventure et un but commun: relevé le défi du Trophée Roses des Andes pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.

Sortir de sa zone de confort, dépasser ses limites… le Trophée Roses des Andes remplit une double vocation solidaire. Sur les pistes argentines, les Roses n’hésitent pas un seul instant à s’aider mutuellement pour que chacune puisse accomplir son rêve. Mais la solidarité s’exprime aussi envers les plus jeunes grâce à l’association Enfants du Désert ; les dons et soutiens apportés par les Roses permettront de financer l’action d’une association locale d’équitnohérapie en faveur d’enfants handicapés argentins ainsi que celle d’étoile filante, active auprès des enfants malades en suisse.

Afin de finaliser leur participation, la team Mothers racers organise divers événements prochainement, Jessica et Katarina nous en parle: