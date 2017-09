Alternatiba Léman: « Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! »

Cette année, le Festival Alternatiba Léman revient le samedi 16 septembre 2017 au parc des Cropettes (derrière la gare Cornavin) !

Les organisateurs vous attendent nombreux pour découvrir les solutions locales et concrètes afin de lutter contre le changement climatique !

• Plus de 100 organisations présentes avec des stands et animations gratuites pour petits et grands le samedi 16 septembre au parc des Cropettes

• Plus de 50 conférences, ateliers et projections de films du mercredi 13 au samedi 16 septembre dans différents lieux à Genève

• Une soirée « Speed meeting Alternatiba Léman » le vendredi 15 septembredès 18h à la Salle du Terreau

• Et un concert gratuit des Gypsy Sound System Orkestra le samedi 16 septembre à 22h au parc des Cropettes !

Charlotte , coordinatrice pour le festival nous parle du fond et de la forme:

Tout le programme sur www.alternatibaleman.org

Evénement Facebook: https://www.facebook.com/events/1877381842512214/