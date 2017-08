Christian Junod: « Le bonheur est ailleurs que dans votre compte en banque »

« Ce que l’argent dit de vous », nouvel ouvrage signé Christian junod, cherche avec méthode et bienveillance à comprendre notre mécanisme de pensée et d’action face au blé, au fric.

Le sujet est sensible, Christian Junod le sait. Economiste de formation et ancien conseiller en placement au sein d’une grande banque suisse, il a, durant de nombreuse années, côtoyé la finance et les gens qui la structure. « Parler d’argent est tabou, si bien que cela revient à dévoiler une partie de notre intimité », dit Christian Junod.

Ateliers et conférences rythment le parcours de notre invité de 18h, qui n’a de cesse de mettre l’humain au centre de ses préoccupations.

Rencontre avec Christian Junod au micro de Karmacadabra:

Plus d’infos et contact sur: www.cjunodconseil.com