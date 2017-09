Delikits: de la nourriture saine et locale pour nos enfants

Maïna Probst et Fanny Van der Loo ont un point commun: elles veulent concilier travail et harmonie . Pour y parvenir elles n’ont pas hésiter à changer de voie, à se rapprocher de ce qu’elle aiment et de ce qu’elles pensent. De cette réflexion est né Deliktis, une jeune start-up qui propose en association avec Takinoa Lausanne des repas pour les jeunes enfants mais pas que…

Ces deux amies se sont rencontrées il y a 5 ans et ont très vite noué des liens d’amitiés. Cette amitié s’est renforcée et depuis peu les 2 amoureuses des bons produits proposent de la nourriture saine et faite maison pour les enfants et leur parents.

«DeliKits propose des repas adaptés aux besoins des enfants à partir de 5 mois et jusqu’à plus de 3 ans, qui évoluent en fonction de l’âge et des saisons. On favorise les ingrédients locaux et bio, sans additifs ni conservateurs, grâce à la pasteurisation, pour que les enfants découvrent le vrai goût des aliments» assurent-elles.

Nous avons rencontré Maïna Probst lors de la 98ème édition du Comtoir Suisse: