Peter Siebert le dis clairement: l’émancipation des Péruviens des Andes, les Amérindiens Quechuas, restés pour la plupart pauvres est une priorité.

C’est précisément ces populations présentes bien avant la colonisation, que Peter Biesert, président et les membres de l’association du Muletier au guide de montagne défendent et encouragent dans la région de l’Ausangate (6384 m), cordillère de Vilcanota, sud-est du PEROU par les appuis suivants :

Préparation à la formation de guide de haute montagne UIAGM, délivrée par une école au Pérou (Union Internationale des Associations de Guides de Montagne). Apport de matériel de montagne et financement des formations.

Formation de cuisiniers de trekking pour les muletiers.

Création d’une association locale dans un esprit d’équipe et de solidarité entre les muletiers et les guides. Cette structure permettra la constitution d’une agence locale de tourisme d’aventure entièrement gérée par des habitants Quechuas et dont ils seront les seuls bénéficiaires. Un prélèvement de 3% sera effectué sur les salaires pour alimenter un fond commun pour les soins médicaux.

Financement de diverses formations en lien avec la création et le développement de leur agence.