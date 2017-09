Enfants hypersensibles: comment leur donner des racines et des ailes?

Aline Fridez sait de quoi elle parle. Educatrice et thérapeute de formation, elle se considère elle-même comme hypersensible. Forte de son parcours et son expérience, Aline Fridez accueille têtes blondes et parents dans son cabinet Tombé du ciel. Celui-ci se trouve à Moiry et elle y reçoit, chaque jour, des personnes dont la sensibilité est exacerbée par leur sens très développé.

Des solutions existent, de celles qui permettent un recentrage et une implantation dans le présent. Pour aider les personnes hypersensibles, Aline Fridez et Mireille Dürig, kinésiologue et enseignante (www.kinessence.ch), vous proposent un atelier-formation.

Cette formation aura lieu le 24 septembre de 09h à 16h30 à l’Arboretum d’Aubonne.