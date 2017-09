Fête à la Brocante à Genève les 29 et 30 septembre

Après avoir sillonné la Romandie avec leur Brocki’Truck, l’Armée du Salut brocki.ch organise sa deuxième deuxième édition de la « Fête à la brocante » à la filiale de Genève Le Lignon. Elle aura lieu ce vendredi 29 septembre et samedi 30 septembre 2017, pour le Genevois qui désirent donner une seconde vie à leurs objets.

Dans un esprit de convivialité, de proximité et de partage, la « Fête à la brocante » offre la possibilité aux Genevois qui désirent donner une seconde vie à leurs objets.

L’Armée du Salut est là pour les gens qui sont dans le besoin. Elle offre conseils, écoute et consolation. Ou un nouveau toit et un repas chaud. L’Armée du Salut est largement implantée, avec plus de 30 institutions sociales et plus de 50 communautés en Suisse romande et en Suisse alémanique.