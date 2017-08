Les invités de 18H: Mathilde, Théophile et Mathias, AlternatYv Festival

AlternatYv, c’est un festival pour l’Humain et la Terre organisé par le conseil des jeunes d’Yverdon-les-Bains. C’est l’aboutissement d’une volonté de se rapprocher de la nature et des autres mais c’est avant tout un beau moment de partage.

Pour sa deuxième édition, le festival veut amener une réflexion sur la manière dont certaines réponses aux problématiques environnementales et humaines actuelles peuvent se trouver dans le fonctionnement des systèmes naturels. Comme l’année passée, divers stands et activités proposeront également un tour d’horizon des initiatives locales pour un monde plus viable.

Stands – ateliers – animations – conférences – concerts – films – spectacles

Mathilde Marendaz, Mathias ortega et Théophile Schenker sont venus dans Karmacadabra nous parler de ce beau projet!

Entrée libre !

www.alternatyv.ch