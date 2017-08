Les invités de 18H00: Nathan et Jayme, les chamois du désert du 4L Trophy

Les chamois du désert sont courageux, endurants et surtout généreux! Sous cette appellation se cachent Nathan et Jayme. Rencontrés sur les bancs du génie mécanique de l’EPFL, ces deux jeunes de tout juste 20 ans ont décidé de prendre part au 4L Trophy, pour se dépasser, pour vivre une expérience hors du commun mais surtout dans le but de venir en aide aux jeunes enfants marocains en leur apportant fournitures scolaires et sportives.

Plus de 8000 km à parcourir, 2400 étudiants pour un objectif commun: 80 tonnes de fournitures et récolter suffisamment d’argent pour permettre la construction d’écoles au Maroc.

Pour finaliser leur projet, Jayme et Nathan ont donc besoin de votre générosité! Appel à la solidarité et au sponsoring!

Nathan et Jayme nous parlent de ce raid humanitaire estudiantin qui se déroulera du 15 au 25 février.

Infos et questions: leschamoisdudesert@gmail.com

Pour faire un don: CH46 0900 0000 1447 1594 6