Les Women Warriors, entre effort et solidarité

Organisé par Alexandre Debanne, les 16ème et 17ème éditions du Raid Amazones se dérouleront au Cambodge, respectivement en décembre 2017 et en mars 2018. Le Raid Amazones c’est une expédition sportive 100% féminine avec course d’orientation et randonnées, canoë kayak, VTT, tire à l’arc et escalade en équipe. Une magnifique manière de promouvoir le sport auprès de la gente féminine.

Maud, Laure et Annick compose l’équipe suisse des Women Warriors. Elles sont bien décidées à repousser leur limite avec pour objectif de découvrir la culture cambodgienne et de venir en aide aux enfants orphelins en Suisse au travers de l’association Porte-Bonheur.

« Pas de moteur, que de la sueur ! » Les concurrentes sont en immersion totale dans la nature, dans les plus beaux endroits préservés de la planète. L’équipe d’organisation nettoie les sites d’épreuves avant et après le raid.

Pour finaliser leur aventure, les Women Warriors ont besoin du soutien de sponsors. C’est ainsi qu’elles sont venues nous présenter leur projet au micro de Karmacadabra.

Plus d’infos et contacts: www.womenwarriors.ch