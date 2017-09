Musique : Gareth James Hall un artiste sensible et sincère

Gareth James Hall a du talent à revendre. Ce jeune Lausannois d’origine anglaise chante depuis qu’il est arrivé en suisse à l’âge de 6 ans.

Sensible, créatif, Gareth aime se raconter des histoires, imaginer des scénariis et en faire des chansons. Auteur, compositeur Gareth s’est déjà produit au Mexique, à Londres et bien entendu chez lui en Suisse.

Rosewater son single est disponible sur I-Tunes. Il est venu dans Karmacadabra pour nous le présenter, une première en Suisse! Ce titre parle des retrouvailles d’un couple séparé depuis plusieurs années, entre émotion et envole. Un vrai délice!