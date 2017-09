Une boîte à Couleur pour l’éveil des plus jeunes

Le talent n’attend pas le nombre des années, et ça, Magali Rabou Guignet l’a bien compris.

Il y a quelques années, cette jeune et courageuse maman a affronté la maladie. Elle s’est alors battue de toute ses forces et a gagné son combat. Généralement, ces périodes d’intenses luttes permettent en parallèle de mener des réflexions. Des pensées sur le futur, sur sa vie, sur ses priorités et sur les projets restés en suspens…

Magali à donc suivie un chemin de réinsertion professionnelle. Elle s’est perfectionnée et possède a présent son propre espace nommé: « La Boîte à Couleurs ». Un lieu de jeux, de partages, d’apprentissages et d’expressions pour les enfants de 2 ans à 7 ans et leurs parents.

Favoriser l’éveil créatif des plus jeunes en respectant le rythme de chacun. Développer l’épanouissement personnel de l’enfant tant dans son rapport aux autres qu’au monde qui l’entoure. Voici quelques uns des principes fondamentaux de Magali et de son espace de vie: « La Boîte à Couleurs »

Magali au micro de Karmacadabra: