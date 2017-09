AlternatYv, un festival qui célèbre la nature et l’altérité

La deuxième édition d’AlternatYv, festival pour l’écologie et le vivre-ensemble organisé par le Conseil Des Jeunes d’Yverdon, se déroulera les 16 et 17 septembre au Château d’Yverdon et à la place Pestalozzi. Issue d’une volonté commune de se rapprocher de valeurs écologiques et humaines, cette manifestation a pour objectif de présenter des solutions simples et locales à des problèmes globaux, environnementaux et humains. Stands, projections, conférences, ateliers, activités pour enfants, concerts et autres animations sauront éveiller les esprits, ravir sens, nourrir les échanges et les connaissances. Isolde Escallier, Layla Outemzabet, Mathias Ortega, co-chefs de projet, seront sur LFM ce lundi 11 septembre dès 8h pour tout nous dire sur ce festival qui célèbre la nature et l’altérité.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33