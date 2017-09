Amadou et Mariam présenteront leur nouvel album au 1066 Festival

Porte-parole de la diversité culturelle et musicale depuis 5 ans, les éditions du 1066 Festival se suivent sans jamais se ressembler, proposant à chaque fois un bel éventail de concerts et événements rassembleurs. Les 29 et 30 septembre, le festival promet un voyage vers de nouvelles destinations musicales, des odes à l’ouverture et à la découverte d’artistes engagés et libres. Le 29 septembre, Amadou et Mariam seront en exclusivité suisse à la Grande Salle d’Epalinges pour la sortie de leur dernier album. Le Malien Vieux Farka Touré et la Soudanaise Alsarah & The Nubatones seront également au programme de cette soirée totalement africaine. Quant au samedi 30 septembre, il ravira les fans de reggae avec Inna De Yard, Anthony B et The Gladiators. Toto Morand, fondateur du 1066 Festival, sera avec nous ce lundi 25 septembre dès 8h pour nous parler de cette programmation et de ce festival qui nous promet de voyager depuis Epalinges.

