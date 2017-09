Basket : le Pully Lausanne Foxes est né !

Fin mai, Pully-Basket et le BBC Lausanne annonçaient leur mariage et de cette union est né Pully Lausanne Foxes. Des considérations administratives, il est désormais temps pour le nouveau club de passer à l’action puisque la première équipe fera officiellement son entrée sur le terrain du championnat de LNA le 1er octobre face à SAM Basket Massagno. Serge Vittoz, président de cette nouvelle entité, sera notre invité sport de ce lundi 25 septembre dès 7h15. Il fera le point sur cette union récente entre Lausanne et Pully, mais nous évoquerons également avec lui les ambitions et le contingent de la première équipe ainsi que le début de la saison. Il nous révélera aussi pourquoi la formation a choisi de faire du renard son emblème.

