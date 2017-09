Colour of Rice face Jean-Charles Simon et Pierre Naftule

Demain, c’est vendredi et le vendredi, c’est Pierre Naftule et Jean-Charles Simon qui prennent le micro pour leur revue de presse dont eux seuls ont le secret. Ce 22 septembre, ils seront en très bonne compagnie puisque l’artiste de Sonvilier Colour of Rice sera notre invitée. Auteur, compositrice et interprète, Colour Of Rice, qui s’est notamment fait connaître en participant au télé-crochet français The Voice, propose une folk mélodique qui se marie à merveille avec son timbre de voix envoûtant. La musicienne, qui se produira le soir-même à Miss Earth Suisse romande, sera showcase dès 8h.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33