Comment dépasser nos complexes ?

Tout n’est qu’illusion ?

Je suis trop gros ou trop grosse, je n’ai pas d’argent, je me sens bête… Qui ne s’est jamais fait au moins une fois dans sa vie ce genre de réflexions ?

Si certains complexes semblent plus ou moins domptables et passagers, d’autres, en revanche, peuvent aisément gâcher la vie et paraissent insurmontables…

Alors d’où viennent les complexes ? Et surtout comment s’en débarrasser ?

