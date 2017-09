Découvrez le nouvel album d’ Elsandy & Louisa Bey sur LFM

« Faites Nous rêver » Pour nos artistes suisses ce lundi matin à 6h35 avec Loopers, beat box, et improvisation : Une chanson française originale et décomplexée à découvrir sur LFM à l’occasion de la sortie de Belle Hirondelle le nouvel album du duo Elsandy & Louisa Bey .

Tous deux auteurs-compositeurs-interprètes, les membres du duo franco-suisse créé il y a deux ans promettent une ambiance originale dans l’intimité du Théâtre des Trois-Quarts de Vevey. Nourries de leur influences jazz ou hip-hop, positives et rythmées, les compositions d’Elsandy & Louisa Bey ne laissent pas indifférent. Les textes en français, toujours empreints d’humour et de joie de vivre, sont servis par un beat box, une guitare percussive et deux loopers. L’improvisation de samples guitare et voix, réalisés en live, garantit à chaque concert son identité unique. Rendez-vous les 6 et 7 octobre au Théâtre des Trois-Quarts de Vevey.

https://www.elsandy.com/

Elsandy & Louisa Bey en concert

Les VE 6 et SA 7 octobre 2017 à 20H Théâtre des Trois-Quarts, Av. Reller 7, 1800 Vevey Info et location : www.troisquarts.ch ou 021 921 75 71