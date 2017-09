GastroVaud lance l’opération « Poivre et Sel »

A l’occasion de la Journée de la personne âgée, GastroVaud lance une opération intergénérationnelle les 30 septembre et 1er octobre. Nom de code? « Poivre et Sel ». L’idée de cet événement est d’encourager les grands-parents à convier leurs petits-enfants dans un restaurant pour y passer un moment privilégié. Chaque restaurateur participant (voir la liste) proposera un menu spécial pour les juniors, composé d’un légume et d’un fruit au minimum. Un menu qui sera offert aux enfants, jusqu’à 12 ans, par GastroVaud (sur réservation uniquement). Gilles Meystre, président de GastroVaud, nous dira tout de l’opération « Poivre et Sel », ce vendredi 29 septembre dès 8h sur LFM. Et il ne sera pas seul puisque, comme tous les vendredis, Jean-Charles Simon et Pierre Naftule seront présents pour leur revue de presse humoristique.

