Kadebostany en concert pour soutenir les enfants malades

Ce lundi à 8h, Kadebostany sera sur LFM en showcase. L’occasion d’aborder avec eux leur participation, le 2 septembre, au Festival Un Autre Monde à Massongex (Valais) qui se déroulera du 1er au 3 septembre. Un festival pas comme les autres puisque les artistes offrent leur concert et que les recettes des entrées et du bar sont reversées à La Maison Terre des Hommes Valais. Cette structure accueille chaque année environ 200 enfants, venant principalement d’Afrique et d’Irak, qui ont besoin d’être opérés par le CHUV, les HUG ou l’hôpital de l’Ile. Grégory Rausis, responsable communication et recherche de fonds de ce festival qui sauve des vies, nous en dira plus à ce propos, tandis que Kadebostany nous parlera de son engagement pour cette cause, mais également de son album en préparation dont la sortie est prévue pour 2018.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33