La 28e édition du Montreux Comedy promet de rire de tout

Avec cinq galas inédits dont un anglophone, le Montreux Comedy Festival poursuit sur sa lancée et propose une 28e édition qui mêlera moments uniques et création de contenus. Du 30 novembre au 4 décembre, les humoristes phares du moment se réuniront sur la scène de l’Auditorium Stravinski. Le Festival a, en effet, choisi de confier la présentation de ses Galas à Caroline Vigneaux, Pierre Croce, Paul Taylor, Rachid Badouri et pour la première fois, au duo Thomas Wiesel et et Fary. En marge des galas, le Montreux Web Studio retrouvera sa place dans le hall du 2M2C. Lancé pour la première fois en 2016, cet espace offrira gratuitement au public le meilleur d’Internet et du numérique. Patron du Montreux Comedy, Grégoire Furrer dévoilera les détails de cette programmation demain dès 7h sur LFM.

