La Chaîne du Bonheur se mobilise pour Bondo

Après les graves éboulements qui ont touché le village de Bondo, dans les Grisons, la Chaîne du Bonheur se mobilise pour aider les particuliers et les PME qui ont subi des dégâts en leur fournissant une aide d’urgence de 260’000 francs au total. Dans un deuxième temps, une fois que les décomptes des assurances seront disponibles, la Chaîne du Bonheur paiera les coûts restants pour les maisons détruites et les manques à gagner des entreprises. Sophie Balbo, porte-parole de la Chaîne du Bonheur, sera sur LFM ce mercredi 6 septembre dès 7h15 pour nous expliquer plus précisément à quoi serviront les dons récoltés et comment soutenir les victimes de ces intempéries.

Pour d’ores et déjà faire une promesse de don en faveur de Bondo: compte postal 10-15000-6 (mention « Bondo »).

