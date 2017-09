La chanson francophone fait son grand retour

Riffs de guitare déformés, paroles enjouées et voix rock : la Lausannoise Forma fait la part belle aux histoires un peu folles, à l’humour et à l’insouciance. Pour sa part, le Genevois Jo2Plainp mêle hip-hop, reggae, latin, jazz, swing et des mélodies acoustiques pour donner naissance à un style musical très personnel. Hormis leur talent et leur participation au concours MyCokeMusic pour lequel ils sont demi-finalistes, ces deux artistes ont un parti pris commun : chanter en français. Ils seront sur LFM ce 20 septembre à 8h pour parler du retour en force de la chanson francophone et de leur choix de défendre artistiquement la langue de Molière. Et pour les soutenir au MyCokeMusic ou découvrir les autres artistes, c’est ici que les votes se font.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33