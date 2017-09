La chronique de Bon à Savoir – Devoirs d’entretien des parents vis-à-vis d’un enfant en formation

Comme chaque jeudi, le magazine Bon à Savoir sera sur LFM ce 21 septembre dès 8h. Alors que cette semaine les universités et hautes écoles suisses ont fait leur rentrée, Zeynep Ersan Berdoz, directrice et rédactrice en chef du magazine, nous parlera des droits et devoirs d’entretien des parents vis-à-vis de leur(s) enfant(s) en formation. Lorsqu’on sait qu’aujourd’hui une personne sur quatre termine ses études après 25 ans, la question mérite, en effet, qu’on s’y arrête. Jusqu’à quel âge les parents sont-ils tenus d’aider leur progéniture ? Jusqu’à quel niveau d’étude ? Pour quel montant ? Peut-on à l’image de Tanguy, héros du film éponyme (en photo), vivre indéfiniment et volontairement au crochet de ses parents ? Zeynep Ersan Berdoz fera le point sur ce que dit la loi suisse à ce propos.

