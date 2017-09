La Chronique de Bon à Savoir – Loyers: ça baisse, ça baisse!

Comme chaque jeudi, c’est Bon à Savoir qui s’invite sur LFM dès 8h. Ce 28 septembre, Silvia Diaz, juriste pour le magazine, évoquera la question des baisses de loyer. En effet, le taux hypothécaire a baissé en juin 2017, mais les baisses de loyer ne sont pas automatiques, il faut les demander et respecter les préavis et échéances. Sur Vaud, il est très courant d’avoir une échéance contractuelle au 1er avril de chaque année, moyennant un préavis de trois mois minimum (souvent quatre mois). Les locataires qui peuvent prétendre à une baisse effective au 1er avril 2018 peuvent donc d’ores et déjà dégainer leur stylo pour la demander dans les délais.

Qui peut prétendre à une baisse de loyer ? Comment s’y prendre ? Peut-on faire recours en cas de refus ? Silvia Diaz, juriste du magazine Bon à Savoir qui a mis au point un calculateur en ligne sur ce sujet, répondra à ces questions ainsi qu’à vos questions que vous pouvez lui transmettre dès maintenant via notre numéro Whatsapp 079/842.10.33, avec la mention BAS au début de votre message.

