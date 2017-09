La nouvelle politique de stationnement de Lausanne divise

La nouvelle politique en matière de parking de la ville de Lausanne fait beaucoup de bruit. Après la suppression de l’heure de stationnement gratuite entre 12h30 et 13h30 au centre-ville, le parking « longue durée » de la place Bellerive ainsi que le P+R d’Ouchy seront payants le dimanche. Autre espace prisé des familles, le Chalet-à-Gobet au nord de la ville voit également la moitié de ses places devenir désormais payantes. Discuté au Conseil communal mardi soir suite à deux interpellations, le sujet a longuement divisé la gauche et la droite et on apprenait ce matin que la Société coopérative des commerçants lausannois lance formellement une pétition pour que l’exécutif revienne en arrière. Florence Germond, municipale en charge du dossier, viendra faire le point sur les arguments qui ont motivé cette décision municipale ainsi que sur les critiques qu’ils suscitent ce jeudi 7 septembre à 7h15 sur LFM.

