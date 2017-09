La Nuit des Musées de Lausanne et Pully dévoile mystères et curiosités

La Nuit des musées de Lausanne et Pully revient le samedi 23 septembre prochain de 14h à 2h du matin pour sa 17e édition. Pour l’édition 2017, les musées ouvrent grand leurs portes et dévoilent aux visiteurs leurs coulisses, leurs mystères et leurs curiosités. Avec l’arrivée de Plateforme 10 et de la Collection suisse de la danse, ce sont désormais 24 institutions qui ouvriront leurs portes pour un total de 37 expositions et 99 animations. Secrétaire général de l’association la Nuit des musées de Lausanne et Pully, Julien Friderici sera sur LFM ce jeudi 14 septembre à 7h15 pour nous en dire plus sur ce rendez-vous annuel qui séduit les foules.

