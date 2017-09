La Saison Culturelle de Montreux se dévoile

À Isabelle Boulay ou à Tous en Chœur avec Francis Cabrel, s’ajoutent sur l’affiche de la Saison Culturelle de Montreux de nouveaux grands artistes. Nana Mouskouri, Maxime Le Forestier, Robert Charlebois font notamment partie de ces prestigieux noms dévoilés aujourd’hui par Pierre Smets, administrateur de la Fondation de la Saison Culturelle de Montreux. Une programmation qui fait également la part belle à la musique classique et aux découvertes. Soulignons au passage que « Les Temps Modernes » – plus que symbolique dans cette région marquée de l’empreinte de Charlie Chaplin – sera présenté sur écran géant en ciné-concert avec l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes. Pour en savoir plus sur cette belle saison en perspective, rendez-vous avec Pierre Smets sur LFM ce mercredi 6 septembre à partir de 8h.

