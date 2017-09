La Semaine suisse du Goût s’annonce délicieuse

La Semaine suisse du Goût, qui se déroulera du 14 au 24 septembre, a notamment pour but de participer à l’éducation au goût dès le plus jeune âge, à la promotion et à la mise en valeur des produits de qualité, de bon goût ainsi que respectueux des traditions culinaires et œnologiques de leur région de production. Josef Zisyadis, directeur et membre fondateur de ce rendez-vous national, sera sur LFM ce mardi 12 septembre à 7h pour parler de cette 17e édition qui propose plus de 2000 événements – dont 132 se dérouleront sur le territoire vaudois – parmi lesquels on trouve des ateliers, des balades, des dégustation ou des rencontres.

