Lausanne Marathon: il n’a jamais manqué une seule édition!

Les 21 et 22 octobre, athlètes confirmés et populaires, de tous âges et de tous niveaux, s’élanceront de Lausanne et de La Tour-de-Peilz sur les différents parcours de la 25e édition du Lausanne Marathon. Parmi les coureurs qui prendront le départ, il y a Bernard Rosset. L’homme, 69 ans, n’a jamais raté une seule course du Lausanne Marathon, ni même des 20km de Lausanne ! Et il ne se contente pas d’être un coureur puisqu’il est également membre du comité des deux courses, c’est lui qui gère les motards des deux rendez-vous sportifs lausannois. Lundi 2 octobre, au lendemain de la course du Morat-Fribourg à laquelle il a évidemment pris part, Bernard Rosset sera sur LFM pour partager son expérience de la course et son parcours sportif surprenant et atypique.

