Le Comptoir Suisse face à Jean-Charles Simon et Pierre Naftule

Demain, c’est vendredi et le vendredi matin sur LFM, ce sont Pierre Naftule et Jean-Charles Simon qui débarquent dès 7h30 avec leur revue de presse délicieusement mordante et drôle. Dès 8h, nous recevrons François Raval, directeur du Comptoir Suisse qui se déroulera du 15 au 24 septembre à Beaulieu. L’occasion d’aborder avec lui cette 98e édition et ses surprises, mais aussi de laisser libre cours aux commentaires de Jean-Charles Simon et Pierre Naftule. Une rencontre qui promet d’être mémorable!

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33