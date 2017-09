Le festival d’humour DécouvRire fête ses 10 ans

Festival d’humour désormais reconnu loin à la ronde, DécouvRire, qui se déroule chaque automne à Saint-Prex, fait la part belle aux jeunes talents. Mais cette année fait en partie exception. Afin de célébrer ses 10 ans, la manifestation organise un gala d’anniversaire le 27 septembre qui réunira sur scène les anciens parrains du festival, à savoir Henri Dès, Yann Lambiel, Frédéric Recrosio, Marc Donnet-Monay, Karim Slama, Brigitte Rosset, le duo Cuche & Barbezat et Jacques Bonvin, créateur du festival. Pour autant, le festival n’oublie pas ses fondamentaux. Du 28 au 30 septembre, les jeunes talents de l’humour – à l’image de Pierre-Emmanuel, Matthieu Penchinat, Yann Guillarme (photo) ou Marine Baousson – se produiront sur la scène du Vieux Moulin. Francine Rochat-Moret, directrice et programmatrice de DécouvRire, et Benjamin Cuche, également parrain de la soirée du samedi aux côtés de Barbezat, seront sur LFM ce mardi 19 septembre dès 8h pour tout nous dévoiler de cette édition anniversaire.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33