Le Matin et 20 minutes fusionnent leur rédaction

Cette semaine, l’éditeur Tamedia a annoncé la fusion des rédactions du 20 minutes et du Matin. Un regroupement qui a engendré le licenciement de six personnes et qui interroge sur l’avenir des deux titres qui, annonce le communiqué, garderont leur identité à part entière. Pourquoi cette fusion ? Quels risques pour la diversité de la presse en Suisse romande ? Pour quel projet et quelles ambitions ? Quelles conséquences pour les titres ? Grégoire Nappey, rédacteur en chef du Matin, sera sur LFM jeudi pour répondre aux nombreuses interrogations que soulève cette annonce.

