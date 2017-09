Le Paillote Festival fête ses 10 ans

Le Parc de l’Indépendance à Morges accueillera du 14 au 16 septembre la 10e édition du Paillote Festival avec une programmation qui promet d’être des plus festives et qui fait la part belle aux artistes suisses. Chanson française, pop, blues, rock, ska et reggae seront notamment au rendez-vous grâce à des groupes aux influences très diverses tels que Koqa Beatbox, Anach Cuan (photo), Mountain Men, One Rusty Band ou Booost. Jean-François Créteau, Lionel Rochat et Eric Bouchard, membres du comité du Paillote Festival, seront sur LFM ce mardi 5 septembre dès 8h pour nous en dire plus sur les quatorze concerts gratuits au programme de cette 10e édition.

Réagissez et posez vos questions sur WhatsApp au 079 842 10 33